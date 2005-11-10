Coppa Italia Serie C, ottavi di finale: il Cittadella si vendica sul Brescia. Gioia Carpi, Ravenna ko

Dalla serata di ieri, di nuovi luci accese sulla Serie C, che ha mandato in archivio degli ottavi di finale di Coppa Italia, che hanno così completato il quadro del tutto in vista poi del turno successivo, quello dei quarti di finale, che si giocherà tra martedì 8 e giovedì 10 dicembre. Ancora gara unica ad eliminazione diretta, con eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei 90'.

Al netto di ciò spazio alle gare serali, che hanno visto la fine della corsa del Latina, finalista della passata edizione del torneo: il Campobasso si è imposto 2-0. Vince anche il Cittadella, una sfida che si era per altro già vista nel weekend: in campionato aveva avuto la meglio l'Union Brescia, ma stasera i veneti hanno vendicato quello sciagurato risultato sul punteggio di 1-2 al 'Rigamonti'. A chiudere il tutto, la sfida tra Carpi e Ravenna, unica tra le serali a essere terminata ai calci di rigore: premiata la squadra di casa.

Intanto, diamo uno sguardo a quello che è stato:

COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE

Già giocate (sottolineate le qualificate)

Altamura-Gubbio 0-0 (5-4 d.c.r.)

Potenza-Bari 2-1

23' Franzolini (P), 35' De Marco (P), 44' aut. Franchi

Savoia-Sorrento 2-0

24' Riccardi, 39' Polizzi

Dolomiti Bellunesi-Desenzano 0-1

90'+6 Liberati (DE)

Spezia-Livorno 2-1

33' Mancini (L), 53' [rig.] Jimenez (S), 90'+2 Di Serio (S)

Union Brescia-Cittadella 1-2

39' Ihnatov (C), 41' Di Molfetta (U), 62' Redolfi (C)

Carpi-Ravenna 3-3 (7-5 d.c.r.)

38' e 45' Spini (R), 78' [aut.] Falbo (R), 85' Carcani (R), 88' Sall (C), 90'+5 Esposito (R)

Campobasso-Latina 2-0

22' Carfora, 89' Bifulco

Di seguito, infine, il prospetto degli accoppiamenti per i quarti di finale:

Campobasso-Spezia

Potenza-Savoia

Altamura-Dolomiti Bellunesi

Carpi-Cittadella