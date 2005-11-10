Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara

Sliding doors. Il Livorno avrebbe potuto concretamente avere tra le sue fila, tredici anni fa, Harry Kane. Già, il centravanti fresco di vittoria del Pallone d'Oro, 73 gol (!) nell'ultima stagione calcistica. Uno dei migliori 9 dell'era recente del calcio mondiale. Eppure... Avrebbe potuto giocare anche in Serie A ma così non andò. E il Livorno prese Innocent Emeghara. Non ci credete?

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L'intervista di Spinelli a TMW

Fu lo stesso Aldo Spinelli a svelare il retroscena nel 2015 a Tuttomercatoweb.com. "E' tutto vero, era l'estate del 2013 e noi stavamo per iniziare la stagione in Serie A. Parlando con Franco Baldini venne fuori il suo nome, ma non nacque una vera e propria trattativa, tutto rimase fermo alle chiacchiere. Avevamo parlato di un prestito con diritto di riscatto, ma non se ne fece di niente. Peccato sì, sarebbe stato davvero un colpaccio per il Livorno…".

I numeri di Harry Kane in carriera, anno per anno

2010/11 – Leyton Orient: 18 pres – 5 gol

Nazionale: 0

2011/12 – Millwall: 27 pres – 9 gol + Tottenham 6 pres – 1 gol

Nazionale: 0

2012/13 – Norwich/Leicester/Tottenham: ~21 pres – 2 gol

Nazionale: 0

Tottenham Hotspur

2013/14: 19 pres – 4 gol – 2 assist

Nazionale: 0

2014/15: 51 pres – 31 gol – 5 assist

Nazionale 2015: 3 gol

2015/16: 50 pres – 28 gol – 2 assist

Nazionale 2016: 2 gol

2016/17: 38 pres – 35 gol – 7 assist

Nazionale 2017: 7 gol

2017/18: 48 pres – 41 gol – 4 assist

Nazionale 2018: 8 gol

2018/19: 40 pres – 24 gol – 6 assist

Nazionale 2019: 12 gol

2019/20: 34 pres – 24 gol – 2 assist

Nazionale 2020: 0 gol

2020/21: 49 pres – 33 gol – 17 assist

Nazionale 2021: 16 gol

2021/22: 50 pres – 27 gol – 10 assist

Nazionale 2022: 5 gol

2022/23: 49 pres – 32 gol – 5 assist

Nazionale 2023: 9 gol

Bayern Monaco

2023/24: 45 pres – 44 gol – 12 assist

Nazionale 2024: 7 gol

2024/25: 51 pres – 41 gol – 13 assist

Nazionale 2025: 9 gol

2025/26: 51 pres – 61 gol – 7 assist

Nazionale 2026: 13 gol

2026/27:12 pres – 10 gol – 7 assist

Nazionale 2026: 13 gol