Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara

Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent EmegharaPodcast TMW
Marco Conterio
Sliding doors. Il Livorno avrebbe potuto concretamente avere tra le sue fila, tredici anni fa, Harry Kane. Già, il centravanti fresco di vittoria del Pallone d'Oro, 73 gol (!) nell'ultima stagione calcistica. Uno dei migliori 9 dell'era recente del calcio mondiale. Eppure... Avrebbe potuto giocare anche in Serie A ma così non andò. E il Livorno prese Innocent Emeghara. Non ci credete?
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L'intervista di Spinelli a TMW
Fu lo stesso Aldo Spinelli a svelare il retroscena nel 2015 a Tuttomercatoweb.com. "E' tutto vero, era l'estate del 2013 e noi stavamo per iniziare la stagione in Serie A. Parlando con Franco Baldini venne fuori il suo nome, ma non nacque una vera e propria trattativa, tutto rimase fermo alle chiacchiere. Avevamo parlato di un prestito con diritto di riscatto, ma non se ne fece di niente. Peccato sì, sarebbe stato davvero un colpaccio per il Livorno…".
I numeri di Harry Kane in carriera, anno per anno
2010/11 – Leyton Orient: 18 pres – 5 gol
Nazionale: 0
2011/12 – Millwall: 27 pres – 9 gol + Tottenham 6 pres – 1 gol
Nazionale: 0
2012/13 – Norwich/Leicester/Tottenham: ~21 pres – 2 gol
Nazionale: 0
Tottenham Hotspur
2013/14: 19 pres – 4 gol – 2 assist
Nazionale: 0
2014/15: 51 pres – 31 gol – 5 assist
Nazionale 2015: 3 gol
2015/16: 50 pres – 28 gol – 2 assist
Nazionale 2016: 2 gol
2016/17: 38 pres – 35 gol – 7 assist
Nazionale 2017: 7 gol
2017/18: 48 pres – 41 gol – 4 assist
Nazionale 2018: 8 gol
2018/19: 40 pres – 24 gol – 6 assist
Nazionale 2019: 12 gol
2019/20: 34 pres – 24 gol – 2 assist
Nazionale 2020: 0 gol
2020/21: 49 pres – 33 gol – 17 assist
Nazionale 2021: 16 gol
2021/22: 50 pres – 27 gol – 10 assist
Nazionale 2022: 5 gol
2022/23: 49 pres – 32 gol – 5 assist
Nazionale 2023: 9 gol
Bayern Monaco
2023/24: 45 pres – 44 gol – 12 assist
Nazionale 2024: 7 gol
2024/25: 51 pres – 41 gol – 13 assist
Nazionale 2025: 9 gol
2025/26: 51 pres – 61 gol – 7 assist
Nazionale 2026: 13 gol
2026/27:12 pres – 10 gol – 7 assist
Nazionale 2026: 13 gol