Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato

Tre storie, percorsi e pure momenti diversi. Per questo non assimilabili e ben diverse l'una dall'altra ma pure con un punto comune. Non bisogna mai giudicare dalle prime impressioni. Nel calcio, come nella vita, dovrebbe servir tempo per poter formulare una valutazione più completa possibile. Così le storie di Teun Koopmeiners, di Weston McKennie e di Douglas Luiz si somigliano. Ma presente e futuro con la Juventus saranno gli stessi?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Spalletti sul momento di Douglas Luiz

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, aveva commentato così dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Lecce firmata da un assist e da un gol del centrocampista brasiliano, il momento dell'ex giocatore del Nottingham Forest dove era in prestito la scorsa stagione. "Sa giocare, sa pulire la palla più velocemente, senza toccarla per forza 4-5 volte. Sa anticipare la giocata successiva, prepararsela. Ha gli occhi, la testa, il piedi. Ma ha l'abitudine all'andamento lento, e il calcio è un'altra roba: la tocchi due volte e via. Che è una qualità che ha. Se ci si riduce a fare il calcio di tocchettini vicino, di tocchettini senza dare verticalità o cambio di gioco. Ha il piede giusto, avete visto la punizione del primo gol? Devi avere il piede per fare quella roba lì".