Cagliari, Mendy ha rinnovato fino al 30 giugno 2032: il comunicato del club sardo

Rinnovo importante in casa Cagliari: Paul Mendy ha prolungato il suo contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2032. Ad annunciarlo è stato la stessa società sarda con una nota pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato del Cagliari

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Paul Mendy, che ha firmato un nuovo accordo con il Club rossoblù sino al 30 giugno 2032.

Nato il 13 gennaio 2007 a Rufisque, città costiera del Senegal occidentale, il giovane attaccante è arrivato in Sardegna dall’ASC Bambey nel febbraio 2025. Inizialmente impiegato in U18, con cui ha realizzato 3 reti in 8 gare, è stato protagonista di una crescita repentina, che lo ha portato a bruciare le tappe. La stagione successiva, infatti, è già protagonista in U20, con cui segna la sua prima doppietta il 21 settembre in Sassuolo-Cagliari. Tra dicembre e gennaio va a segno per quattro volte consecutive (Fiorentina, Frosinone, Parma e Roma), realizzando una nuova doppietta, questa volta contro il Genoa, il 1° febbraio.

Entra così nel giro della Prima squadra, con cui debutta a 19 anni, il 20 marzo 2026, contro il Napoli. Il 27 aprile, alla sua prima da titolare, in 8 minuti realizza due reti, decisive per la vittoria ai danni dell’Atalanta (3-2) all’Unipol Domus. Nel frattempo, non smette di segnare anche in U20: nell’ultima parte di stagione realizza altre 4 reti e serve 2 assist, tra i trascinatori della squadra nella finale play-out di Napoli con 1 gol e 2 assist per il 3-0 finale, una vittoria che vale la permanenza in Primavera 1.

In questa stagione è diventato uno dei punti fermi dell’attacco di mister Pisacane: impiegato in tutte le 9 gare di campionato, è andato in gol nella vittoria esterna contro l’Atalanta (1-2), autore di un assist per Daniel Maldini contro la Juventus (1-1). In Coppa Italia ha segnato contro l’Hellas Verona.

Forza fisica, atletismo, tecnica e dinamicità fanno di Mendy una punta centrale moderna, capace sia di fare reparto da solo e rappresentare un punto di riferimento per i compagni, sia di attaccare la profondità o andare via in progressione palla al piede. Qualità umane, applicazione e dedizione al lavoro, ampi margini di miglioramento: Mendy è tra i giovani più interessanti della Serie A, un talento da coltivare.

Congratulazioni, Paul, il futuro è tuo!".