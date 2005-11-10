Juventus, ultimo allenamento prima della partenza per l'Austria: c'è Graziani

Juventus, ultimo allenamento prima della partenza per l'Austria: c'è GrazianiTMW
Tommaso Maschio
Domani la Juventus scenderà in campo contro l’Austria Vienna nella terza giornata della fase campionato di Women’s Champions League. Una sfida che arriva in un momento delicato per la squadra di Isaac Guerrero reduce da tre sconfitte di fila in campionato – l’ultima contro la Roma – che hanno aperto la crisi di una squadra che ha vinto una sola volta in Serie A Women e dista già sette punti dalla zona Champions League e nove dal primo posto delle giallorosse.
Graziani torna a disposizione
Questa mattina la squadra bianconera è scesa in campo per l’ultimo allenamento prima della partenza in direzione Vienna con il tecnico che può contare sul rientro in gruppo di Ornella Graziani. In Austria la squadra torinese dovrà trovare un successo scaccia crisi che potrebbe anche essere fondamentale per puntare al passaggio del turno visto che si è giunti a metà del guado.
Programma e risultati della 3ª giornata di Women’s Champions League
Mercoledì 28 ottobre
Ore 18:45
Chelsea-Roma
Bayern Monaco-Real Madrid
Servette-OH Leuven
Ore 21:00
Arsenal-Benfica
Lione-Inter
Giovedì 29 ottobre
Ore 18:45
Austria Vienna-Juventus
Paris FC-Häcken
Ore 21:00
HB Køge-Barcellona
Manchester City -Paris Saint-Germain
La classifica
Barcellona 6
Lione 4
Paris Saint-Germain 4
Bayern Monaco 4
Arsenal 4
Inter 4
Chelsea 4
Koge 3
Juventus 3
Benfica 3
Manchester City 2
Real Madrid 2
Austria Vienna 1
Paris Fc 1
OH Leuven 1
Roma 1
Hacken 0
Servette 0