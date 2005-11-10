Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Luca Di Leonardo
In vista dell'inizio della nona giornata con l'anticipo Sassuolo-Lazio in programma questa sera alle 18:30, quattro giocatori da evitare al fantacalcio: un nome per reparto.
Perri (Torino-Como): il portiere granata ha realizzato un solo clean sheet in 7 presenze, il Como ha uno dei migliori attacchi della Serie A.
Obert (Roma-Cagliari): dopo un buon inizio a livello di rendimento, arriva da 3 insufficienze consecutive e dalla sua parte dovrebbe giocare Soulè che potrebbe metterlo in difficoltà.
Matic (Sassuolo-Lazio): non si mette in dubbio la sua qualità, ma al fantacalcio servono i bonus. Rischio malus nella sfida contro la Lazio. Arriva da due insufficienze consecutive.
Tourè (Parma-Udinese): schierabile per l'importanza della gara, ma i suoi numeri al fantacalcio sono assolutamente negativi. 1 assist in 8 presenze e due sufficienze in 8 gare.