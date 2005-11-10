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Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?

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Marco Conterio
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Marco Conterio
Oggi alle 10:00Podcast TMW
29.10.2026 10:00Podcast TMW
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Una prestazione sconfortante. Lo sprofondo Juventus visto contro il Genoa mette in allarme il club bianconero: l'avventura di Luciano Spalletti è ai titoli di coda? La gestione di una rosa comunque di valore, pur con delle lacune, è un disastro che porterà a delle riflessioni da parte della dirigenza? Spalletti rischia l'esonero? Cosa fare per svoltare?

Tutto nel Podcast di Tuttomercatoweb.com di oggi in compagnia di Marco Conterio

Caporetto Juventus contro il Genoa: le parole di Luciano Spalletti

Così Luciano Spalletti ha provato a spiegare il tonfo di Marassi di ieri. "Intanto si chiede scusa ai tifosi per la prestazione, che è la prima cosa da fare. Ora tutto quello che si dice può diventare sbagliato, c'è bisogno di un po' di tempo per riuscire a mettere bene a fuoco la situazione. Oggi è difficile parlare di Baldanzi che ci ha creato problemi tra le linee, noi non abbiamo trovato l'equilibrio per andargli addosso però ci abbiamo messo anche del nostro sui nostri gol e non abbiamo sfruttato le occasioni avute. Si fa fatica ad accettare il ragionamento attuale di quello che è il livello di corsa, forza, contrasto su quelle che sono le fasi di gioco perché stasera li abbiamo persi da tutte le parti. Prima o poi dobbiamo capirlo che va alzato quello che è il confronto da un punto di vista fisico, di lotta e battaglia".

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