Notte di sogni... e di coppe. In Serie C archiviati gli ottavi di finale di Coppa Italia: programma dei quarti
Claudia Marrone
In un mercoledì che ha visto in campo Serie A e B con il turno infrasettimanale di campionato, è scesa in campo anche la Serie C, che ha archiviato gli ottavi di finale di Coppa Italia, che hanno così completato il quadro del tutto in vista poi del turno successivo, quello dei quarti di finale, che si giocherà tra martedì 8 e giovedì 10 dicembre. Ancora gara unica ad eliminazione diretta, con eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei 90'.
Diamo uno sguardo a quello che è stato:
COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE
Già giocate (sottolineate le qualificate)
Altamura-Gubbio 0-0 (5-4 d.c.r.)
Potenza-Bari 2-1
23' Franzolini (P), 35' De Marco (P), 44' aut. Franchi
Savoia-Sorrento 2-0
24' Riccardi, 39' Polizzi
Dolomiti Bellunesi-Desenzano 0-1
90'+6 Liberati (DE)
Spezia-Livorno 2-1
33' Mancini (L), 53' [rig.] Jimenez (S), 90'+2 Di Serio (S)
Union Brescia-Cittadella 1-2
39' Ihnatov (C), 41' Di Molfetta (U), 62' Redolfi (C)
Carpi-Ravenna 3-3 (7-5 d.c.r.)
38' e 45' Spini (R), 78' [aut.] Falbo (R), 85' Carcani (R), 88' Sall (C), 90'+5 Esposito (R)
Campobasso-Latina 2-0
22' Carfora, 89' Bifulco
Di seguito, invece, il prospetto degli accoppiamenti per i quarti di finale:
Campobasso-Spezia
Potenza-Savoia
Altamura-Dolomiti Bellunesi
Carpi-Cittadella