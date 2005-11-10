Quanto può costare Varela a gennaio per il Napoli? Il precedente Piatek parla chiaro

Aspettando il Frosinone, la Serie A ha un nuovo capocannoniere in solitaria e si chiama Gustavo Varela. Fino a qualche mese fa il suo nome era sconosciuto ai più, oggi si fa fatica a trovare un appassionato di calcio italiano che non risponda d'istinto almeno un "forte" a sentirlo pronunciare.

Il Napoli lo vuole come vice-Hojlund

Nella lista di ammiratori di Varela trova posto molto in alto Giovanni Manna, ma più in generale il Napoli. Gli azzurri della Campania sono alla ricerca di una punta che possa garantire un maggior turnover con Hojlund rispetto all'attuale riserva Lucca e il bomber portoghese del Monza ha tutte le fattezze richieste. Rimane un dubbio e non è neanche banale: quanto può costare un acquisto del genere, a gennaio?

Quanto costa Varela? Il precedente Piatek

Prima di addentrarci in valutazioni soggettive o lontane da ciò che potrebbe riservare la realtà, c'è un precedente simile e recente dal quale poter attingere. Quello di Krzysztof Piatek ceduto dal Genoa in inverno dopo un semestre da capocannoniere: al tempo, era il 2019, il Milan aveva sborsato 35 milioni di euro per il polacco, che poi si sarebbe rivelato un flop. In quello scorso iniziale di stagione, Piatek aveva segnato 19 gol in 21 presenze tra Serie A e Coppa Italia: al momento Varela è a 10 centri in 9 apparizioni, numeri persino migliori. Una certezza c'è già: in caso di cessione, l'esborso estivo di 2,5 milioni di euro operato dal Monza sarebbe destinato a moltiplicarsi. Ragionevolmente, di almeno dieci volte.