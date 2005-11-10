Lazio, è fatta per il rinnovo di Floriani Mussolini: cifre e dettagli del nuovo accordo

Dal rischio di lasciare Formello a un rinnovo ormai soltanto da formalizzare. La Lazio è pronta a blindare Romano Floriani Mussolini, una delle sorprese di questo avvio di stagione. Il prodotto del vivaio biancoceleste ha sfruttato l'infortunio di Marusic e soprattutto la fiducia di Rino Gattuso, che durante l'estate aveva bloccato una cessione all'Empoli già impostata dalla società. Una scelta che ha cambiato il suo futuro: Floriani Mussolini si è ritagliato spazio nelle rotazioni della prima squadra e il club ha deciso di premiarne la crescita con un nuovo accordo.

Floriani Mussolini fino al 2030: stipendio da 150mila a 600mila euro

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'intesa per il rinnovo è ormai raggiunta. L'attuale contratto, in scadenza nel 2028, verrà prolungato di altre due stagioni, portando la nuova scadenza al 30 giugno 2030. Previsto anche un significativo adeguamento economico: Floriani Mussolini passerà dagli attuali 150mila euro a circa 600mila euro di ingaggio. Una crescita importante che certifica il nuovo status conquistato dal calciatore all'interno della rosa di Gattuso.

La firma può arrivare già oggi

A questo punto manca soltanto il passaggio formale. Sempre secondo il quotidiano romano, la firma potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, giovedì 29 ottobre. Qualora non fosse possibile completare l'iter nelle prossime ore, tutto potrebbe slittare alla prossima settimana esclusivamente per ragioni di tempistiche. La sostanza, però, non cambia: Floriani Mussolini e la Lazio sono pronti a proseguire insieme. Un epilogo molto diverso rispetto a quello che sembrava profilarsi durante l'estate, quando il suo futuro pareva essere lontano da Formello.