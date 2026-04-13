Trevisani attacca Sommer: "L'Inter vincerà lo scudetto senza portiere"

Durante la puntata di Pressing, direttamente dagli studi Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato della lotta scudetto e si è concentrato su quello che è successo nell'ultimo weekend di Serie A: "Ormai è chiusa". Poi ha aggiunto, usando parole forti nei confronti di Yann Sommer: "E fatemi dire che l'Inter sta vincendo lo scudetto senza il portiere. Anche contro il Como ha fatto due errori, ha sbagliato qualche uscita. Eppure l'Inter vincerà lo scudetto"

Infine ha esaltato la prodezza di Gabriel Strefezza, che ha dato il via di fatto alla partita di domenica pomeriggio, visto che ha segnato dopo neanche 40 secondi di gioco: "Possiamo dire che il gol è davvero bello? Il Napoli veniva da cinque vittorie consecutive, ci sta che sbatta contro il muro del Parma e pareggi per aver subito un gol così bello dopo pochi secondi".