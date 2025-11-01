Live TMW Udinese, Bertola: "Contento per risultato e prestazione"

17.20 - Atteso tra pochi minuti in conferenza Nicolò Bertola, giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro l' Atalanta nel decimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.



Il match:

"Una vittoria che conta molto per morale e classifica, dobbiamo continuare così, facendo sempre più gruppo".



Sei tornato titolare:

"Sono contento di aver giocato dall'inizio, è da tanto che non giocavo, sono felice di aver dato il mio contributo. Posso fare meglio ma sono abbastanza contento, sicuramente lavoriamo per tenere la porta inviolata sempre".



Kabasele e Solet quanto ti aiutano?

"La loro esperienza mi aiuta molto, ho chiesto a Kabasele come faccia a giocare 90 minuti per tre partite in una settimana (ride ndr), è un grandissimo lavoratore".

17.43 - Finisce la conferenza stampa.