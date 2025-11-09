Udinese, Kabasele: "Abbiamo fiducia, proveremo a fare l’ultimo passo prima della sosta"

"Giocare in questo stadio è sempre bello, soprattutto contro una buona squadra come la Roma. Abbiamo tanta fiducia dopo la partita con l’Atalanta, quindi sì, è una partita vera da giocare". Parla così Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, ai microfoni di Sky, poco prima del calcio d'inizio della sfida dell'Olimpico.

Dovrete riuscire a trasmettere l’intensità vista negli ultimi 90 minuti: può essere questa una chiave importante per orientare la partita a vostro favore?

"Sì, conosciamo tutti le squadre del mister Gasperini: sono sempre formazioni con tanta intensità e tanta corsa. Abbiamo fiducia, come ho detto prima, e proveremo a fare l’ultimo passo prima della sosta".

Le prime cinque in panchina, le seconde cinque in campo da titolare. Cosa è successo?

"Ho avuto la fortuna di non essermi fatto male. Sono un giocatore che lavora sempre allo stesso modo, sia che giochi sia che non giochi. Oggi ho di nuovo la possibilità di dimostrare che posso aiutare la squadra e darò il massimo".