Udinese, Kabasele: "Roma buona squadra, ma se giochiamo come la settimana scorsa..."
Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida con la Roma: "Giochiamo contro una buona squadra, nel loro stadio. Ma se facciamo le stesse cose che abbiamo fatto la settimana scorsa possiamo fare bene".
Quanto è importante avere questa continuità di rendimento?
"Per me è sicuramente importante giocare con regolarità. Ora devo continuare su questi livelli per aiutare la squadra".
