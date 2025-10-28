Udinese, Kamara: "Il cambiamento con Runjaic è incredibile. Giochiamo per la salvezza"

Hassane Kamara, esterno dell'Udinese, ha rilasciato una lunga intervista a TV12, parlando così del 3-2 al Lecce: "È segno di continuità, non abbiamo mai perso fiducia. Con il Cagliari e la Cremonese abbiamo giocato bene, ma sbagliato troppo. Quando non vinci è fastidioso, ma siamo concentrati su quell’obiettivo, anche se la strada è lunga. Ci lavoriamo dall’anno scorso: quest’anno abbiamo più qualità, anche quando le partite non vanno bene siamo sempre uniti".

Cosa ne pensa di Runjaic?

"Il mister è stato criticato, peccato: se vediamo com’era la squadra due anni fa e com’è ora il cambiamento è incredibile. Con lui ho un bel rapporto, normale come tra giocatore e allenatore. Lui fa le sue scelte, ma abbiamo una bella relazione, ci diciamo le cose in maniera diretta".

Come vive la concorrenza con Zemura?

"Siamo amici, è chiaro che se non gioco non sono contento, ma mi trovo bene con lui. Per avere una bella squadra servono due buoni per ogni ruolo, lottiamo per il posto quindi dobbiamo dare ogni volta il 100%".

Ci parli un po' di Solet ed Atta.

"Solet è un giocatore di esperienza, parliamo in francese e ci capiamo bene in difesa. Non è facile metterlo in difficoltà perché siamo ben connessi anche con Atta, quando lui va in dribbling io chiudo gli spazi. È bello vedere Atta crescere, è umile, lavora tanto, anche troppo. Non ha fretta, ascolta i più grandi ed è determinato a fare la sua strada".

L'addio di Thauvin è stato doloroso?

"Mi manca, eravamo amici, sono contento per lui, ma anche per la squadra. Senza di lui eravamo in difficoltà, ora ognuno ha più responsabilità e giochiamo meglio".

È tornato anche Okoye, però non ha convinto sulla punizione di Berisha.

"Ha calciato forte, penso abbia sorpreso un po’ tutti. Penso che Okoye sia migliorato dall’anno scorso, ha preso massa, ma sono quattro mesi che non gioca: le partite sono difficili, devi calcolare molte cose e basta un errore ed è gol. Ci vuole tempo, ha salvato la squadra tante volte, si riprenderà".

Quali sono gli obiettivi?

"Noi giochiamo sempre per la salvezza, una volta raggiunta possiamo sognare. Certo che una volta raggiunti i 40 punti vogliamo di più, ma la cosa più importante è mantenere la Serie A. Il campionato è difficile, il Milan ha pareggiato contro il Pisa, la Cremonese sta facendo benissimo, per esempio. È solo l’inizio, proprio per questo dobbiamo salvarci in fretta. Sarà difficile la prossima partita contro la Juventus. Proviamo a recuperare bene, loro hanno molta pressione addosso. Noi siamo uniti, abbiamo vinto l’ultima e andiamo a Torino con fame".