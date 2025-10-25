Udinese, Karlstrom: "Tre punti fondamentali. Gol? Felice, ma conta la vittoria"

Dopo la vittoria contro il Lecce, ha parlato Jesper Karlstrom, autore del gol che ha aperto la gara, il suo primo in bianconero ai microfoni ufficiali del club: "Aspettavamo tanto questa vittoria, siamo contenti di aver fatto finalmente tre punti in casa. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, con intensità, pressione e realizzando due gol. Nel secondo tempo abbiamo fatto meno bene ma abbiamo comunque vinto. Abbiamo voluto questi tre punti, siamo contenti".

Prima gioia personale.

"Sono felice per il gol, ma non è importante. L'importante sono i tre punti. Se posso aiutare la squadra sono contento".

Ora il calendario è duro.

"Adesso abbiamo tre-quattro partite importanti contro squadre molto forti, quindi oggi era fondamentale fare tre punti e anche vincere in casa, perché era passato troppo tempo dall'ultima volta".