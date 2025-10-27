Zangrillo saluterà oggi il Genoa. E intanto il club si interroga sul futuro di Vieira

È un momento complicatissimo in casa Genoa e non solo a causa dei risultati, che hanno portato la squadra rossoblù all'ultimo posto in classifica, ma anche per le tensione interne. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è infatti sempre più vicino l'addio di Alberto Zangrillo, ex presidente del Grifone, che era rimasto membro del consiglio di amministrazione anche dopo l'uscita di scena da parte della holding americana 777 Partners e l'arrivo di Dan Sucu e la nuova proprietà. L'ex numero uno dei liguri saluterà oggi al termine dell'assemblea dei soci, che proporrà e probabilmente approverà la sua uscita di scena.

Patrick Vieira è ancora sulla panchina del Genoa, ma la sua posizione non è più così salda come lo era all'inizio della stagione. La settimana che inizia oggi sarà determinante, visto che verranno affrontate in ordine Cremonese e Sassuolo: dovessero arrivare 0 punti in 2 gare, il francese rischierebbe seriamente di venire esonerato.

È comunque troppo presto per fare processi o ipotizzare scenari, la realtà è che i rossoblù sono 20esimi con 3 punti raccolti e ancora nessun successo. Gli eventi non sono neanche troppo favorevoli e la sfortuna sembra accanirsi contro di loro, ma ora è necessario invertire la tendenza.