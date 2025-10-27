Genoa, ripresa degli allenamenti e non solo: alle 10 ci sarà l'assemblea degli azionisti
Occhi puntati su Villa Rostan in casa Genoa. Ma non per la posizione di Patrick Vieira che, nonostante la terza sconfitta consecutiva lontano dal "Ferraris" arrivata in rimonta e una posizione di classifica complicata, ha incassato la fiducia da parte della società. Questa mattina, alle ore 10, è infatti fissata in prima seduta presso la sede della società rossoblù l'assemblea degli azionisti che discuterà, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, anche la posizione dell'ex presidente Alberto Zangrillo al centro di un contenzioso.
Revoca dal CdA dell'ex numero uno
Come si leggeva nel documento di convocazione dell'assemblea, infatti verrà innanzitutto presentato e approvato il bilancio al 30 giugno 2025 oltre alla "valutazione in merito all’opportunità di esperire un’azione di responsabilità nei confronti del consigliere Alberto Zangrillo" oltre alla "revoca per giusta causa" dal ruolo che ricopre nel consiglio d'amministrazione della società rossoblù.
Squadra al lavoro
Nel frattempo sul campo la squadra tornerà al lavoro al centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli per preparare la partita di mercoledì sera contro la Cremonese dell'ex amato Davide Nicola. Una partita che diventa molto importante per raccogliere punti ed uscire da questo momento di crisi di risultati. Una sfida in cui i tre punti, sarebbe il primo successo in campionato, diventano la priorità assoluta. La possibilità di rialzarsi c'è ancora. Ma adesso servono vittorie.
