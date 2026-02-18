Zmuda: "Fiorentina favorita, ma attenta: Jagiellonia squadra migliore della Polonia"

L'ex difensore Wladyslaw Zmuda, che da calciatore ha vestito le maglie di Hellas Verona e Cremonese in Serie A, ha parlato a Radio FirenzeViola per parlare della partita che attende domani la Fiorentina sul campo dei suoi compatrioti dello Jagiellonia: "Seguo sempre le squadre italiane quando giocano in Coppa. Ho sempre un po' di nostalgia quando sono davanti alla TV perché mi rimangono impressi tanti bei ricordi dell’Italia. Ho avuto sfortuna quando nel 1982 mi infortunai al ginocchio e, con l'intervento, restai fuori per tanto tempo. Poi ho recuperato, ho fatto qualcosa ma non era quello che mi aspettavo. Poi feci anche una bellissima esperienza con i New York Cosmos, con Giorgio Chinaglia presidente".

Cosa attendersi dalla partita di domani?

"Secondo me lo Jagiellonia è la squadra migliore della Polonia però penso anche che la Fiorentina, nonostante il momento delicato, sia favorita. La Polonia sta riducendo il gap con i top campionati europei anche se ancora servirà tempo".

Le temperature rigide di Bialystok potranno influire?

"Quelle di adesso sono temperature addirittura alte. Anni fa l'inverno arrivava anche a -12 o -15 gradi. Sono campi preparati a queste temperature, con il riscaldamento, quindi si potrà giocare tranquillamente".

