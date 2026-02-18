Ballardini riparte dalla panchina dell'Avellino. È l'occasione del riscatto: per tecnico e squadra
Come ormai noto, nella giornata di ieri - e un po' a sorpresa - per la panchina dell'Avellino è spuntato il nome di Davide Ballardini, che quest'oggi è stato nominato nuovo tecnico degli irpini dopo che è saltato l'accordo con Guido Pagliuca, che non ha trovato gli estremi della risoluzione contrattuale con l'Empoli, club al quale è ancora legato dopo l'avvio di stagione in azzurro.
Al netto di quello che è stato con Pagliuca, però, ecco che Ballardini si presenta una nuova occasione, quasi a due anni di distanza dall'ultima panchina occupata, quella del Sassuolo: annata disgraziata, quella in neroverde, per l'allenatore, che era subentrato a marzo al timone della formazione emiliana, allora terzultima in Serie A con 20 punti all'attivo. Avvio da incubo, il suo esordio è segnato dal ko nello scontro diretto con l’Hellas Verona - che porta il Sassuolo al penultimo posto della classifica - e a niente serve poi la vittoria sul Frosinone. La compagine neroverde retrocede in Serie B dopo 11 anni di massima serie.
Ed è questa una retrocessione che arriva dopo quella della stagione antecedente, annata 2022-2023, con la Cremonese: in grigiorosso il trainer arriva il 15 gennaio 2023, con la squadra ultima in classifica. I 20 punti collezionati in altrettante gare non servono per l'impresa, i lombardi scivolano in B.
Adesso una nuova avventura, con i campani che non navigano in acque disperate, ma hanno soli tre punti di vantaggio dalla zona playout. E alle porte c'è la gara contro la Reggiana, che ha proprio quei tre punti in meno ai lupi. Occorre vincere, ca va sans dire.
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP