Alla ricerca della vittoria perduta. Pazienza riparte dal Foggia per riassaporare i tre punti

L'occasione del riscatto, l'occasione per ritrovare una vittoria che faccia seguito a quella centrata contro il Pontedera alla prima di campionato: queste, probabilmente, le premesse dell'avventura di Michele Pazienza sulla panchina del Foggia, dove è approdato ieri dopo mesi decisamente non fortunati.

Perché nelle ultime 22 partite da allenatore, il tecnico ha centrato un solo successo, quello prima citato contro il Pontedera, quando guidava la Torres, dalla quale è stato esonerato alla 12ª giornata della stagione in corso. Il suo bilancio in Sardegna parla di una vittoria, quattro pareggi e sette sconfitte, con soli sette punti all'attivo che valevano allora il penultimo posto del Girone B di Serie C, ma i trascorsi non felici partono già da molto prima, dal suo addio all'Audace Cerignola. 13 settembre 2023 Pazienza viene scelto dall'Avellino in sostituzione di Massimo Rastelli, ma dopo un secondo posto centrato e una semifinale playoff ecco il disastro: il 22 settembre 2024 - stagione successiva - viene esonerato dagli irpini, con i quali poi risolve il contratto per approdare alla guida di un'altra formazione campana, il Benevento, che milita nel medesimo girone dei lupi. I giallorossi sono quarti a -2 dalla vetta, ma con Pazienza la classifica peggiora e così, dopo quattro pareggi e una sconfitta, viene esonerato. È il 10 marzo del 2024, annata in cui - ironia della sorte - l'Avellino, affidatosi a Raffaele Biancolino (esonerato ieri), centra la Serie B da primo in classifica. Poi i mesi alla Torres.

E adesso una stagione da raddrizzare, con il Foggia ultimo in classifica nel Girone C di Serie C. Servirà un'impresa, e niente è impossibile vista la classifica corta, che magari svolterà anche la carriera del tecnico.