Catania-Trapani, derby da dentro o fuori: in palio la Serie B ma anche la salvezza

Questa sera al 'Massimino' Catania e Trapani non si giocheranno solo uno dei derby siciliani all'interno della Serie C. Non si giocheranno solamente i tre punti in palio. Si giocheranno l'intera stagione.

Etnei e granata, infatti, sono arrivati a un punto di svolta del loro torneo. Gli uomini di Domenico Toscano, reduci da tre giornate senza vittorie, hanno visto scappare il Benevento a +8 in vetta alla classifica. Un vantaggio addirittura più ampio di quello che ha l'Arezzo sul Ravenna nel Girone B, dove per molti la corsa per la promozione diretta in cadetteria è da considerarsi già chiusa.

Per questo per la sfida di stasera non esiste altro risultato che la vittoria. Se non si vuol rendere gli onori delle armi ai sanniti con diverse settimane d'anticipo.

Discorso simile anche se in una prospettiva diametralmente opposta per la compagine di Salvatore Aronica. Nelle ultime tre giornate sono arrivate altrettante sconfitte, con un solo gol segnato e ben nove subiti. E una classifica che ora vede i granata con soli tre punti di margine sulla zona retrocessione. In una lotta per la salvezza che riguarda nove squadre. Battere l'Elefantino darebbe una nuova svolta alla stagione. Probabilmente quella decisiva per affrontare un finale di stagione in ottica positiva.

Sempre che non arrivino nuovi guai da fuori dal rettangolo verde.