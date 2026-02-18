Notte amara al Rams Park: la Juventus crolla e ora serve un’impresa

Quella di Istanbul è stata una notte molto amara per la Juventus che ha incassato 5 gol dal Galatasaray segnandone solo 2. La qualificazione agli ottavi di Champions League è chiaramente compromessa e servirà un'impresa che si preannuncia al limite dell’impossibile per passare il turno. La Juventus ha subito gol dopo appena 15 minuti ma dopo pochi secondi ha trovato il pari con Koopmeiners, abile a sfruttare il pallone rimesso in gioco da Cakir dopo la parata sul bel colpo di testa di Kalulu. Dopodiché i bianconeri sembravano in controllo della partita tant'è che la Vecchia Signora ha trovato la seconda rete. Koopmeiners è stato abile a sfruttare una bella imbucata e ha lasciato partire un tiro potente su cui il portiere del Galatasaray non ha potuto fare nulla. Per la Juventus, però, è arrivata anche una tegola piuttosto pesante perché Bremer si è fatto male ed è stato costretto ad uscire. Al posto del brasiliano è entrato Gatti. Nella ripresa, però, Spalletti ha tolto Cambiaso, già ammonito, per mettere Cabal. Il colombiano ha commesso una serie di ingenuità che hanno portato prima al 2-2 e poi al 3-2 dei turchi. Cabal ha concluso la sua serata facendosi anche espellere. A quel punto la Juventus è crollata e ha incassato altre due reti. Adesso, i bianconeri dovranno giocare il ritorno consapevoli che la situazione è fortemente compromessa ma di certo la squadra di Spalletti non avrà nulla da perdere e quanto meno proverà a passare il turno.

Spalletti cercherà nuove soluzioni.

Dopo la gara contro il Galatasaray, Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi sottolineando, però, di non essere preoccupato: "Non sono preoccupato, però ritorno come se fossi all'inizio e non sono preoccupato. Adesso dobbiamo mettere insieme tutto e basarsi attraverso le esperienze che abbiamo fatto". il tecnico di Certaldo è entrato poi nelle specifico spiegando che la squadra ha commesso troppe leggerezze: "Cabal è un ragazzo sensibile e professionista esemplare e forse subisce questi carichi di responsabilità. A volte gli capita di non riuscire a controllarsi, perchè è passato troppo poco da un giallo e l'altro. Però abbiamo pagato troppo caro quella che è stata questa situazione. Poi ci abbiamo messo del nostro perchè abbiamo fatto 3 errori peggiorando la situazione. Noi proveremo a rimontare questa situazione e vorrei vederlo. Ora bisogna prendere in considerazione di fare qualcosa di differente". Spaletti si è poi soffermato sulle difficoltà incontrate da Yildiz: "Yildiz sta bene e si porta a giro delle responsabilità e carichi di lavori importanti perchè viene sempre raddoppiato. Forse bisognerà cambiare qualcosa perché abbiamo fatto un po' di fatica. San Siro fa parte delle fatiche e le sconfitte sono più difficili da superare e dobbiamo fare doppia reazione sia fisica che muscolare".

Difesa in difficoltà.

Nell'ultimo periodo, la Juventus ha dovuto fare i conti con grandi difficoltà a livello difensivo. I bianconeri, spesso, si trovano a prendere gol alla prima occasione. Le reti incassate sono spesso figlie di errori dei singoli e proprio della fragilità difensiva della sua squadra ne ha parlato Luciano Spaletti: "In tutti i gol ci abbiamo messo del nostro. Per me la soluzione è quella di gestire la partita attraverso il possesso e il gioco. Questa sera non siamo stati bravi a gestirla e far vedere questa qualità. Oggi abbiamo fatto passi indietro sotto l'aspetto del carattere e delle personalità. Ora dobbiamo cambiare il registro". Il tecnico di Certaldo ha sottolineato come i gol incassati dalla Juventus siano figli di errori degli stessi calciatori bianconeri perciò bisognerà evitare di ripetere questi sbagli: "Nel senso che non bisogna rifare gli stessi errori che abbiamo ripetuto in queste partite, perchè abbiamo commesso delle leggerezze. Ora dobbiamo valutare perché non solo questa sera abbiamo dato la possibilità di crearci problemi. Ora dobbiamo fare ordine e cercare di non farci segnare gol. Soprattutto in quelli dove abbiamo sbagliato dobbiamo fare qualcosa di differente". Adesso la Juventus deve voltare pagina perché il passaggio agli ottavi di Champions è compromesso ma in campionato bisognerà invertire la rotta e tornare a fare punti preziosi.