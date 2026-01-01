Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José

Sarebbe il Bay FC, club con sede a San Josè in California, la squadra statunitense in cui potrebbe approdare la numero 10 della Juventus e dell’Italia Cristiana Girelli che sembra essere sempre più vicina al prestito oltreoceano fino al termine della stagione. Una trattativa che potrebbe vedere la luce dopo la gara di ritorno di Women’s Champions League contro il Wolfsburg in programma giovedì. Il club californiano infatti la vorrebbe avere a disposizione per l’inizio del campionato fissato per il secondo fine settimana di marzo.

Girelli raggiungerebbe quindi le ex compagne in bianconero Sofia Cantore e Lisa Boattin e l’ex romanista Lucia Di Guglielmo, tutte nel giro azzurro al pari dell’attaccante classe ‘90, in NWSL. Dopo sette stagioni e mezzo, 150 reti in 240 presenze e una bacheca piena di trofei (5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe, 1 Serie A Women’s Cup) dunque potrebbe ammainarsi la bandiera della numero 10 in bianconero.

“Non ho mai giocato all'estero e non ci penso così frequentemente, ma prima di appendere gli scarpini al chiodo mi piacerebbe fare un’esperienza simile. Se capitasse l’occasione ci penserei". A fine novembre, nella conferenza stampa prima della seconda amichevole contro gli Stati Uniti giocata dall’Italia, Cristiana Girelli aveva parlato così di un futuro lontano dalla Juventus e dal nostro paese aprendo indirettamente proprio a quella National Women’s Soccer League (NWSL) dove potrebbe approdare nelle prossime settimane.