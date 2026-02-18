Lutto nel mondo del calcio: trovato senza vita l'ex Cesena e Novara Christian Jidayi

Profondo cordoglio nel mondo sportivo romagnolo per la scomparsa di Christian Jidayi, ex calciatore ravennate cresciuto nel settore giovanile del Cesena. In servizio presso la Polizia Provinciale di Ravenna, è stato ritrovato senza vita nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio a Lido Adriano, nella pineta non lontano dalla chiesa. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi sarebbe anche quella del gesto volontario.

Jidayi, che avrebbe compiuto 39 anni il prossimo 3 marzo, era nato ad Avellino nel 1987 ma si era affermato calcisticamente in Romagna. Dopo la crescita nel vivaio del Cesena, con cui aveva collezionato anche una presenza in Serie B nella stagione 2007-2008, aveva disputato diverse annate in Serie C vestendo, tra le altre, le maglie di Bellaria, Mantova, Bassano, Lecco, Novara, Valle d’Aosta, Forlì e Pro Patria. Proprio a Novara aveva chiuso la carriera nel 2017. A dare la notizia è Il Corriere di Romagna.