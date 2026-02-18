TMW Radio Juve, ora è a rischio la zona Champions? Il commento degli opinionisti

Il ko in Champions League contro il Galatasaray hanno aperto nuove polemiche attorno alla Juventus. E con l'infortunio di Bremer, ora la tenuta difensiva è a rischio. Così come la qualificazione alla prossima Champions? Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Ci sono partite difficili ora. Difficile ribaltarla col Gala ora. Poi ci saranno Como e Roma. Ho visto uno Spalletti provato. Ha fatto tanta fatica e ora deve ricominciare da zero. Ha detto bene, tre passi indietro almeno. Ha visto un squadra priva di personalità e carattere, e certe cose non le alleni. Sono troppi i gol concessi, troppi errori che non puoi fare a certi livelli. Sistematicamente commette errori gratuiti. E' un momento difficile, ti mancherà anche Bremer, Yildiz ultimamente non è al meglio, ma piano a dire che è fuori...".

Franco Ordine: "Nel giro di due settimane e mezzo conosceremo il destino della Juventus, tenendo conto che non potrà avere Bremer e che non consociamo le condizioni di David. In più quando quest'ultimo non è disponibile Spalletti sceglie sempre McKennie piuttosto che Openda. Il mercato estivo di Comolli è stato disastroso".

Paolo Paganini: "La Roma ha indovinato l'attaccante e può giocarsela fino alla fine, il Napoli avrà solo il campionato, quindi a rischio può esserlo. Soprattutto se ora ti mancherà l'unico leader, Bremer. Ha il problema poi atavico che ti manca un Modric a centrocampo, una punta centrale. Queste lacune, a lungo andare, vengono fuori. Spalletti fa il prestigiatore ma più di tanto non può fare. Ha trovato una squadra, che era di Tudor, ma non è stata modificata".

Andrea Valentini: "Giù le mani da Spalletti, ha restituito dignità a questa squadra. E' entrato in corsa, ha rivalutato tanti giocatori, i tanti gol sono dovuti al fatto che è una squadra incompleta, giocano sempre gli stessi. Giocare senza un punto di riferimento davanti ti porta ad abbassare il baricentro e a subire di più. Spalletti va blindato. E' una squadra incompleta, è un dato di fatto".

Gianni Bezzi: "La Juve è dentro a un braciere. Si è rilanciata con Spalletti sul piano del gioco ma la situazione è appesa a un filo. E' fuori dalla Coppa Italia, fuori quasi dalla Champions, in bilico per il quarto posto...".

Simone Braglia: "Si, rischia grosso. E secondo me in questo momento è la Roma la maggiore indiziata ad arrivare quarta".

Michele Borrelli: "Rischia perché la Roma è molto forte. E' credibile come la Juve, la Roma ha lo svantaggio che può andare avanti in coppa".

Ivan Zazzaroni: "Ha delle origini, ossia un mercato fallimentare, dove non sono intervenuti in difesa, sapendo che Bremer doveva recuperare. Hai deprezzato Gatti, visto che è riserva ora, se non hai Bremer però succede come ieri. Hai preso tanti esterni, cosa te ne fai di Boga? Hai tanti giocatori che ti danno pochissimo. Ripercussioni? Non so. Nel primo tempo mi era piaciuta molto. 11 contro 11 poteva anche vincerla...A rischiare in quella lotta dico che se la giocano Juve e Roma. E lo scontro diretto darà già una prima indicazione".