Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women

La FIGC, con l’ausilio di OptaPaolo, ha stilato la formazione ideale dell’ultima giornata di campionato premiando in particolare la Ternana Women, vincitrice nello scontro diretto contro il Genoa, Inter e Lazio. Per le umbre infatti ci sono la centrale Massimino e l’attaccante Valeria Pirone entrambe in gol nella sfida con le rossoblù, mentre per le nerazzurre ci sono la centrale Bartoli e le centrocampiste Magull e Vilhjamsdottir, autrice del gol vittoria, mentre le biancocelesti vincono grazie alla difesa: la portiera Durante e la difenditrice D’Auria. A completare la formazione spazio poi a Giugliano della Roma, Pavan del Como Women in mezzo al campo e Janogy della Fiorentina e Banusic del Napoli Women in attacco.

Questa la formazione di giornata schierata con il 3-4-3: Durante (Lazio); Bartoli (Inter), Massimino (Ternana Women), D’Auria (Lazio); Vilhjamsdottir (Inter), Magull (Inter), Giugliano (Roma), Pavan (Como Women); Janogy (Fiorentina), Pirone (Ternana Women), Banusic (Napoli Women).

SERIE A WOMEN, 14ª GIORNATA

Sabato 14 febbraio

Como Women-Sassuolo 2-0

41’ Chidiac, 61’ Nischler

Ternana Women-Genoa 3-1

10’ Bahr (G), 28’ e 83’ rig. Pirone (T), 60’ Massimino (T)

Milan-Fiorentina 0-1

18’ Janogy

Parma-Inter 2-3

40’ Ambrosi (P), 57’ rig. Wullaert (I), 59’ Polli (I), 85’ Leskinen (P), 90’+3’ Vilhjamsdottir (I)

Juventus-Lazio 0-0

Roma-Napoli Women 2-2

22' Brennskag-Dorsin (R), 26' Giugliano (R), 28', 38' Banusic (N)

Classifica - Roma 33, Inter 30, Juventus 27, Napoli 24, Lazio 23, Fiorentina 21, Milan 20, Como 20 , Sassuolo 12, Ternana 10, Parma 9 , Genoa