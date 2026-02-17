Fantacalcio, classifica clean sheet dopo 25 giormate
Terminata la 25ª giornata e in attesa del recupero Milan-Como, in programma domani sera alle 20:45 valido come recupero per la 24ªgiornata, ecco la classifica dei clean sheet in Serie A;
Butez (Como): 12 clean sheet
Sommer (Inter): 12 clean sheet
Provedel (Lazio): 11 clean sheet
Svilar (Roma): 11 clean sheet
Carnesecchi (Atalanta): 10 clean sheet
Di Gregorio (Juventus): 9 clean sheet
Maignan (Milan): 9 clean sheet
Audero (Cremonese): 7 clean sheet
Falcone (Lecce): 7 clean sheet
Milinkovic-Savic (Napoli): 7 clean sheet
Paleari (Torino): 6 clean sheet
Caprile (Cagliari): 5 clean sheet
Skorupski (Bologna): 4 clean sheet
Leali (Genoa): 4 clean sheet
Corvi (Parma): 4 clean sheet
Semper (Pisa): 4 clean sheet
Muric (Sassuolo): 4 clean sheet
Okoye (Udinese): 4 clean sheet
Montipò (Verona): 4 clean sheet
De Gea (Fiorentina): 3 clean sheet
Suzuki (Parma): 3 clean sheet
Ravaglia (Bologna): 2 clean sheet
Caprile (Cagliari): 2 clean sheet
Terracciano (Milan): 2 clean sheet
Meret (Napoli): 2 clean sheet
Israel (Torino): 2 clean sheet
Pessina (Bologna): 1 clean sheet
Bijlow (Genoa): 1 clean sheet
Martinez (Inter): 1 clean sheet
Rinaldi (Parma): 1 clean sheet
Scuffet (Pisa): 1 clean sheet
Sava (Udinese): 1 clean sheet
Perilli (Verona): 1 clean sheet
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30