18 febbraio 2001, a Bari ritorna il dieci: Del Piero redivivo dopo infortuni e difficoltà

Il 18 febbraio del 2001, allo stadio San Nicola di Bari, i padroni di casa ospitano la Juventus di Carlo Ancelotti. I pugliesi, allenati da Eugenio Fascetti, hanno un imberbe Cassano tra le due punte, capace di mandare in panchina lo svedese Osmanovski. Dall'altra parte l'attacco è particolare, perché formato da due vere prime punte come Kovacevic e Filippo Inzaghi, mentre alle loro spalle c'è Zinedine Zidane. In panchina Ancelotti può contare sulla stella offuscata di Alessandro Del Piero.

Pinturicchio si era rotto il crociato nel 1998 e non era mai tornato al suo massimo, anzi. In Champions la Juventus era uscita in maniera indecorosa in un girone con Panathinaikos, Amburgo e Deportivo La Coruna, mentre non segnava un gol che importasse qualcosa dalla prima giornata contro il Napoli. Pochi giorni prima era morto il padre. Dopo un'ora di gioco entra in campo e ritorna a essere Del Piero: sterzata sul difensore e palla sul sinistro, tocco sotto e gol dello zero a uno finale. Lo Scudetto lo vincerà la Roma, ma in quel giorno il numero dieci bianconero tornò a essere il trascinatore della Juve.

Bari - Juventus 0-1

Marcatore: 81’ Del Piero

BARI (3-5-2)

Gillet; Innocenti (76’ Sibilano), De Rosa (63’ Madsen), Neqrouz; Bellavista, Andersson, Marcolini, Said, Mazzarelli; Poggi, Cassano (71’ Osmanovski).

Allenatore: Eugenio Fascetti

JUVENTUS (4-3-1-2)

Van der Sar; Birindelli, Ferrara, Montero, Pessotto; Zambrotta (46’ Brighi - 78’ Fonseca), Tacchinardi, Davids; Zidane; F. Inzaghi, Kovacevic (63’ Del Piero).

Allenatore: Carlo Ancelotti