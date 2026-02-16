Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare

Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 19:00
Marco Conterio
Due mondi distanti, Gian Piero Gasperini e Frederic Massara. Che hanno però trovato un punto di contatto, da gennaio in poi. Che dopo i j'accuse dell'allenatore e la linea mercato portata avanti in modo imperterrito dal direttore sportivo (ma chiaramente vidimata e richiesta dalla proprietà...), sono riusciti a trovare un'intesa. Un grande punto d'accordo. E questo non poteva che essere uno degli acquisti di gennaio: Donyell Malen.

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Malen, che impatto. Ma i due gol contro il Napoli non gli bastano
Dopo la gara contro il Napoli, l'olandese ha parlato a Dazn. "E' stata una gara importante per me ma non siamo riusciti a vincere. Il calcio è uno sport di squadra e resti deluso se la vittoria sfugge. Ho un buon feeling con il mister e con la squadra, sono contento di essere qua: ho firmato con fiducia, nel calcio serve un po' di fortuna e stiamo facendo bene. La Roma è un grande club con tanta ambizione e, dopo un colloquio con l'allenatore, l'ho scelta senza pensarci più di tanto".

Perché sostituirlo? Lo spiega Gasperini
“Malen è molto esplosivo e pericoloso, è normale che nei finali possa calare. Avevamo bisogno di freschezza e, anche se sono ragazzi giovanissimi, farli entrare è l’unico modo per farli crescere. Spesso le partite si risolvono nel finale con i cambi, come ha fatto il Napoli. Abbiamo fuori Dybala: magari far entrare Saragoza a gara in corso sarebbe stato determinante, ma Soulé non era in ottime condizioni. Saragoza ha ancora bisogno di un po’ di tempo per entrare nei meccanismi”.

