Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice

Una medaglia d’oro storica per il biathlon, la prima per l’Italia da quando questo sport è nel programma dei Giochi Olimpici Invernali (ovvero dal 1960 in avanti), è stata quella conquistata nella giornata di ieri da Lisa Vittozzi nella 10 km inseguimento davanti alla norvegese Maren Kirkeeide (vincitrice dell’oro nella 7,5 km sprint) e della finlandese Suvi Minkkinen. Ma la nostra atleta avrebbe potuto avere una carriera sportiva nel calcio, se non fosse stato per un infortunio.

In una recente docuserie, ‘Radici’, su Discovery+ infatti la classe ‘95 ha svelato l’amore per quello sport che ancora la accompagna: “Da piccola ho giocato a calcio, mi piaceva molto. Quando mi chiedevano in che ruolo giocassi, rispondevo: attaccante, difensore. Facevo un po’ di tutto, semplicemente adoravo correre dietro la palla. - ha spiegato Vittozzi - Mi arrabbiavo con chi non giocava bene; era uno dei miei difetti. Fin da piccola, volevo essere la migliore, superare i limiti, giocare meglio di tutti gli altri”.

Poi un infortunio e il nuovo amore prima per lo sci di fondo e poi per quel biathlon che l’ha consacrata come olimpionica: “Ho iniziato con lo sci di fondo perché era l’unico sport che non praticavo, e per stare con gli amici d’inverno”.