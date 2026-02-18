Juventus, trent'anni dall'ultima Champions vinta: a Viareggio pranzo con gli ex per celebrarla

Un tuffo nel passato, tra ricordi indelebili e sorrisi senza tempo. A Viareggio si è celebrato il trentennale della Juventus campione d’Europa nel 1996, con una rimpatriata speciale andata in scena il giorno successivo alla dolorosa notte di Istanbul contro il Galatasaray. Un’occasione simbolica per riannodare i fili di una storia che resta tra le più luminose del club bianconero.

Gran parte dei protagonisti di quell’impresa si è ritrovata per un pranzo conviviale, facendo visita all’allenatore di allora, Marcello Lippi, guida di una squadra capace di lasciare un segno profondo nel calcio europeo. Attorno al tavolo, volti e nomi che hanno scritto pagine iconiche: Alessandro Del Piero, Fabrizio Ravanelli, Angelo Peruzzi, Ciro Ferrara, Gianluca Pessotto, Angelo Di Livio, Moreno Torricelli, Massimo Carrera, Michele Padovano, Michelangelo Rampulla e Sergio Porrini.

Un incontro semplice, lontano dai riflettori, ma carico di significato: trent’anni dopo, quella Champions resta un patrimonio condiviso, fatto di amicizia, memoria e orgoglio bianconero. A riportarlo è il Corriere dello Sport.