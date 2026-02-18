Padova, Caprari si presenta: "Sono qui per ritrovare il sorriso in campo"

A Padova questo pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Gianluca Caprari:

Nessuno avrebbe creduto di averti qui fino a pochi mesi fa, gli ultimi mesi con il Monza non sono stati semplici per te, cosa ti ha spinto ad accettare questa proposta?

"Il Direttore mi ha chiamato a metà gennaio, mi sono convinto sempre di più a venire qui, a Monza negli ultimi mesi non stavo più bene, sono qui per ritrovare il sorriso in campo".

A Verona hai avuto la miglior stagione della tua carriera, l’aria veneta può farti bene. Cosa non è andato negli ultimi mesi a Monza con Bianco?

"Mi sono trovato benissimo in Veneto, spero di proseguire come avevo finito in questa regione. Con Bianco ci sono stati dei problemi, si dice dispiaciuto ma in quattro mesi sono passato da essere il giocatore più importante per lui a essere messo da parte, senza avere delle spiegazioni, mi è dispiaciuto. Ognuno fa le sue scelte, io penso al Padova, il resto è passato".

Sei arrivato qui e vuoi guardare avanti senza pensare a questi ultimi quattro mesi: cosa ti sembra di questo Padova? Del gruppo, dell’allenatore, dell’ambiente, dei tifosi.

"Mi sono trovato subito molto bene, conoscevo già alcuni ragazzi. Il Direttore mi sta aiutando ad ambientarmi, so che in futuro qui vogliono fare cose importanti. Ho conosciuto la squadra, ci sono tanti bravi ragazzi e i 29 punti fatti non sono un caso, vogliamo finire la stagione nel migliore dei modi. Il Mister mi ha chiamato per dirmi che mi voleva qui, ora voglio aiutare il gruppo a raggiungere la salvezza, il prossimo anno vedremo a cosa puntare".

Il ginocchio come va?

"Ho recuperato, mi sento bene, mi sto allenando con la squadra".

A livello di condizione come ti senti?

"Più gioco più riesco a trovare la migliore condizione, siamo a buon punto".

Hai firmato fino a fine stagione, c’è qualche bonus per la prossima?

"Se ci salviamo, il prossimo anno sarò qui".

Il Mister ti ha fatto qualche richiesta in particolare? Hai fatto diversi ruoli in attacco.

"Conoscete le mie caratteristiche, a Verona ho fatto l’esterno d’attacco a sinistra. Se il Mister vuole giocare a due punte, mi ci vedo in quel ruolo".

A che punto della tua carriera ti senti? Dopo le grandi parentesi di Verona e l’inizio a Monza l’infortunio ti ha un po’ messo in difficoltà.

"Mi sento bene, credo di poter dare ancora tanto al calcio, se sono qui è perché mi sento bene e voglio fare ancora tanto".

Cosa pensi del progetto Padova?

"Dalle parole del Direttore questo è un progetto importante, la nuova proprietà vuole fare, un passo alla volta, delle cose importanti. È fondamentale salvarsi, poi ci penserà la società a fare qualcosa di importante".

Lasagna era con te a Verona, Gomez arrivò a Monza dopo il tuo infortunio, come li hai ritrovati?

"Con Lasagna ho vissuto un anno e mezzo importante a Verona, sia per me che per lui, è un giocatore con caratteristiche uniche. Con Papu ho avuto poco a che fare perché è arrivato a Monza quando io mi sono fatto male e non mi allenavo con la squadra, tutti conosciamo le sue enormi qualità".

Il Padova lo hai affrontato da avversario all’andata, che impressione avevi avuto?

"La squadra sa ciò che vuole, a Monza ci avevano battuti, in un campo non facile. Secondo me ci sono tante buone cose che già si sono viste di questa squadra, i 29 punti non sono un caso".