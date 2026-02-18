Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:39Calcio femminile
Daniel Uccellieri

Dalle emozioni vissute a EURO 2025 al sogno Mondiale. Il nuovo capitolo della storia della Nazionale Femminile inizia con il cammino di qualificazione alla decima edizione del torneo iridato, che si disputerà in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Le Azzurre si raduneranno martedì prossimo a Coverciano per preparare le prime due sfide del Gruppo 1 della Lega A: martedì 3 marzo (ore 18.15, Rai 2) il debutto con la Svezia allo stadio ‘Oreste Granillo’ di Reggio Calabria, sabato 7 marzo (ore 18.15, Rai 2) il match con la Danimarca in programma al ‘Romeo Menti’ di Vicenza.

Un doppio appuntamento che potrebbe risultare già decisivo per le sorti del girone: per ottenere il pass diretto per il Mondiale - evitando le insidie del doppio spareggio - bisognerà infatti chiudere il raggruppamento (di cui fa parte anche la Serbia) al primo posto. Un obiettivo già centrato dall’Italia nel percorso verso l’Europeo della scorsa estate, in cui riuscì al fotofinish a precedere i quotatissimi Paesi Bassi e la Norvegia. Per i 180 minuti che daranno il via al 2026 dell’Italia, Andrea Soncin ha deciso di puntare su 27 calciatrici: tornano in gruppo, dopo aver saltato la tournée americana di fine anno, Emma Severini e Barbara Bonansea, insieme a loro si rivedono anche Angelica Soffia, Benedetta Glionna ed Elisa Polli.

LE AVVERSARIE. La Svezia, quinta nel Ranking FIFA, è reduce dal deludente risultato a EURO 2025, dove non è riuscita ad andare oltre i quarti di finale, e dal doppio ko contro la Spagna nella semifinale di Nations League. Sarà il quinto confronto tra le gialloblù e la squadra di Soncin, che dopo due pareggi e due ko punta a fare bottino pieno per centrare il quinto successo della storia con le scandinave, che si sono invece imposte in 16 delle 28 sfide. Negativo anche lo score con la Danimarca (14ª forza del Ranking, un gradino sotto all’Italia), battuta cinque volte in 19 match, con le Azzurre che lo scorso aprile hanno conquistato la prima vittoria in casa delle rivali, imponendosi con un perentorio 3-0 firmato da Caruso, Di Guglielmo e Girelli.

‘SFUMATURE DI AZZURRO’. Reggio Calabria, dove l’Italia giocherà per la prima volta, e Vicenza, che ha invece già ospitato due amichevoli con la Spagna (nel 2014 e nel 2024), sono già entrate in clima partita. Oltre a godersi lo spettacolo in campo, nei giorni che precederanno le due gare tifosi e appassionati avranno modo di ammirare i cimeli - solitamente presenti a Coverciano - che raccontano la storia delle Nazionali italiane. ‘Sfumature di azzurro’, la mostra itinerante del Museo del Calcio, torna presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria da sabato 21 febbraio a martedì 3 marzo e negli stessi giorni sarà presente con tre cimeli anche nello splendido scenario del Museo archeologico nazionale, che ospita i Bronzi di Riace e i reperti della Magna Grecia. Stesso discorso anche per Vicenza, dove l’esposizione aprirà presso la Sala Zavatteri della Basilica Palladiana da giovedì 5 a domenica 8 marzo.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).

IL PROGRAMMA
Martedì 24 febbraio
Entro le ore 12:00 raduno presso Coverciano
Ore 15.30 Allenamento (chiuso)

Mercoledì 25 febbraio
Ore 13.30 Conferenza stampa CT
Ore 15.30 Allenamento

Giovedì 26 febbraio
Ore 15.30 Allenamento (primi 15’ aperti ai media)

Venerdì 27 febbraio
Ore 10.30 Allenamento (chiuso)

Sabato 28 febbraio
Ore 10.30 Allenamento (chiuso)

Domenica 1° marzo
Ore 10.30 Allenamento (chiuso)
Ore 17.35 Volo per Reggio Calabria

Lunedì 2 marzo
Ore 16.15 Conferenza stampa Ct + calciatrice presso Stadio ‘Oreste Granillo’
Ore 17.15 Allenamento ufficiale MD-1 stadio ‘Oreste Granillo’ (primi 15’ aperti ai media)

Martedì 3 marzo
Ore 18.15 gara ITALIA-Svezia (diretta su Rai 2)
Al termine rientro a Coverciano

Mercoledì 4 marzo
Ore 10.30 Allenamento (primi 15’ aperti ai media)
Giovedì 5 marzo
Ore 10.30 allenamento (primi 15’ aperti ai media)

Venerdì 6 marzo
Ore 10.00 Conferenza stampa Ct + calciatrice presso CTF Coverciano
Ore 10.30 Allenamento ufficiale MD-1 presso Coverciano (primi 15’ aperti ai media)
Ore 16.20 partenza per Vicenza e
Ore 18.45 circa Walk around allo stadio ‘Romeo Menti’

Sabato 7 marzo
Ore 18.15 gara ITALIA-Danimarca (diretta su Rai 2)
Al termine della gara scioglimento delegazione

I GRUPPI DELLA LEGA A
Gruppo 1: Svezia, ITALIA, Danimarca, Serbia
Gruppo 2: Francia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica d’Irlanda
Gruppo 3: Spagna, Inghilterra, Islanda, Ucraina
Gruppo 4: Germania, Norvegia, Austria, Slovenia

CALENDARIO QUALIFICAZIONI AL MONDIALE 2027
Giornate 1 e 2: 26 febbraio-7 marzo 2026
Giornate 3 e 4: 9-18 aprile 2026
Giornate 5 e 6: 3-9 giugno 2026
Sorteggio spareggi turno 1 e 2: 24 giugno 2026
Spareggio 1 (andata e ritorno): 7-13 ottobre 2026 Spareggio 2 (andata e ritorno): 26 novembre-5 dicembre 2026
Spareggi interconfederali: febbraio 2027

