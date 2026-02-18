Bastoni si scusa, Chivu tira dritto: Inter oltre le polemiche, c'è la sfida Bodo/Glimt

Alessandro Bastoni si è scusato, Cristian Chivu ha tirato dritto. L’Inter torna in campo dopo il derby d’Italia delle polemiche di sabato sera, in casa del Bodo/Glimt nella gara di andata degli spareggi dei playoff di Champions League. Inevitabile tornare su quanto accaduto con la Juventus, e a freddo il difensore ha voluto scusarsi: “Ho sentito il tocco sul braccio e l’ho accentuato, ho sbagliato e me ne rendo conto. Ma soprattutto è stata brutta la mia successiva esultanza, mi assumo la responsabilità, anche se è umano sbagliare”. Bastoni si è poi soffermato sulla gogna mediatica: “Tante persone hanno parlato, mi dispiace per mia moglie che ha ricevuto minacce di morte, come anche per l’arbitro La Penna”. A quest’ultimo, peraltro, è arrivata la solidarietà dell’AIA.

Di diverso avviso, rispetto agli episodi di sabato, il tecnico Chivu, che dopo la partita aveva fatto riferimento al rischio assunto da Kalulu: “Quella che ho detto è la verità, se poi si vuole rigirarla è diverso”. L’ex difensore ha preferito non rispondere alle critiche, comprese quelle del suo ex allenatore Luciano Spalletti, che non ha particolarmente gradito le parole sul difensore francese: “Non mi interessa rispondere alle critiche, magari da posti dove c’è frustrazione. Sappiamo che la squadra prima in classifica è la più criticata e odiata, ma servono meno moralismi”.

Quanto al campo, Chivu ha evitato rigorosamente di fornire spoiler di formazione. Mancheranno sicuramente Calhanoglu e Frattesi rimasti in Italia: il centrocampista turco dovrebbe saltare anche la prossima di campionato, mentre l’italiano è vittima di una sindrome influenzale. Possibile la coppia Esposito-Lautaro, con tanta attenzione al sintetico: l’Inter, che lunedì si è allenata a Interello per abituarsi, ha svolto la rifinitura sul campo dei norvegesi, cambiando le proprie abitudini rispetto al solito lavoro alla Pinetina.