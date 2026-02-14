Podcast TMW Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali

Si avvicina a grandi passi il Derby d'Italia tra Inter e Juventus ma c'è tanto da raccontare sulle prospettive presenti e future dei due club. Un ruolo in particolare vedrà con tutta probabilità una rivoluzione estiva: si tratta del portiere, perché sia i nerazzurri che i bianconeri potrebbero cambiare strategia e uomini.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

A gennaio a Torino è arrivato Holm: le emozioni anche in vista del derby

"I compagni di squadra, il mister e tutto lo staff mi hanno dato una grande mano per entrare a far parte del gruppo". Parla così Emil Holm, esterno svedese classe 2000 approdato alla Juventus negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. A Sky Sport, Holm parla anche delle prime impressioni avute dai nuovi compagni di squadra: "Chi mi ha impressionato di più in campo? Yildiz è forte, ho giocato con lui in allenamento e devo dire che si vede subito che ha una qualità impressionante". Per la Juventus in campionato adesso arriva il big match contro l'Inter (in programma sabato alle 20.45 a San Siro: può essere una partita della svolta per i bianconeri? "Sì certo - conclude Holm - se vinciamo è importante per la classifica. La stagione è lunga, c'è la Champions, ma se vinciamo è una grande opportunità".