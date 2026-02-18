Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"

Dopo il 2-2 dell'andata la Juventus Women di Massimiliano Canzi nel tardo pomeriggio di domani affronterà sul prato dell'Allianz Stadium di Torino il Wolfsburg per il ritorno del playoff di Women's Champions League.

Queste le parole, nella consueta conferenza stampa della vigilia, del tecnico delle bianconere (fonte TuttoJuve):

Mister, che partita che si aspetta?

"Una partita da 180 minuti. Il pareggio dell'andata porta questa sfida ad essere secca, non cambia molto. Sono partite che vanno affrontate per vincerle: aver avuto due risultati a disposizione poteva cambiare la nostra strategia ma se affronti queste gare volendole pareggiare ti trovi in dei baratri, quindi vanno affrontata per vincerla. Se riusciamo a riproporre l'intensità e l'approccio alla gara abbiamo ottime possibilità di portarla a casa. Non sarà facile, ma servirà attenzione ai dettagli. Spero e mi auguro che le ragazze rifaranno una prestazione come quella dell'andata".

Quella di domani può essere considerata la gara più importante degli ultimi anni?

"Se vogliamo parlare di livello di competizione sì. Già solo questa sfida vale i quarti di Champions da sola, non ne abbiamo mai avuta una che valesse un livello così alto. Siamo in una fase della stagione dove ogni partita è importante. Abbiamo la necessità e la capacità di concentrarci su una partita per volta per dare il massimo".

Come sta Cecilia Salvai?

"Non gioca da un po' di tempo. Ha continuato ad allenarsi, a volte a parte con la riabilitatrice. Siamo in una fase della stagione dove il livello delle ragazze è alto ed uniforme. Abbiamo una sfida di potenzialmente da 120 minuti quindi fortunatamente, io ho a disposizione una rosa talmente ampia e varia che a prescindere dalle scelte manterrò lo stesso livello anche con le sostituzioni".

Come pensa di gestire le energie della squadra?

"A prescindere dalle scelte avrò a disposizione cambi di altissimo livello. C'è la possibilità di giocare i supplementari e quindi questo è importante. Già con i cinque cambi il calcio è cambiato, a maggior ragione in una partita dove si potrebbe arrivare ai 120 minuti con un'ulteriore slot e un altro cambio è importante avere una rosa così ampia".

Una battuta sulla sconfitta della Juventus di Luciano Spalletti ieri in casa del Galatasaray?

"Io e le ragazze siamo tra i primi tifosi della prima squadra maschile, sono sempre stato andato a vederla. Il risultato di ieri ci rabbuia ma non è finita, ci dispiace. Poi credo che ognuno sia responsabile del proprio destino, noi rimaniamo concentrati sul nostro percorso e sulla gara di domani a prescindere dal risultato di ieri sera".