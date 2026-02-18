Arezzo, la sfortuna del calciomercato: si ferma Ionita. Per lui lesione parziale del bicipite

Tra i colpi di mercato messi a segno dall'Arezzo nel mercato di riparazione, che si è chiuso lo scorso 2 febbraio, c'è l'esperto Artur Ionita, che ha lasciato la Triestina per sposare il progetto amaranto. Brutte notizie, però, per il centrocampista, che ha rimediato una lesione parziale del bicipite femorale sinistro, che lo terrà fuori dai campo per un periodo non ancora determinato; come però fa sapere la compagine toscana, il classe 1990 ha già iniziato le terapie del caso per accelerare la risoluzione del problema.

Di seguito la nota del club: "L’Arezzo comunica che il calciatore Artur Ionita ha riportato una lesione parziale del bicipite femorale sinistro. Il giocatore ha già intrapreso la terapia idonea per favorire la risoluzione del problema. Un nuovo controllo strumentale verrà eseguito nei prossimi giorni per valutare l’evoluzione del quadro clinico".

Come già precisato, e come si evince da comunicato, non sono specificati i tempi di recupero, che possono però aggirarsi dalle tre alle otto settimane - e ribadiamo: non è detto che sia questo il caso del giocatore - ma certamente mister Bucchi avrà almeno per un mesetto una freccia in meno al suo arco, anche se i cambi ovviamente non mancano. A ogni modo, è certa la sua assenza per la sfida di domenica al Gubbio.