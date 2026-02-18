Panchine Serie B 2025/26: per il post Biancolino, l'Avellino si affida a Ballardini
Terzo esonero del 2026 - inteso come anno solare - in Serie B. Dopo quello avvenuto in casa Reggiana, due giorni fa è stata la volta di Avellino, con la società irpina che ha optato per l'esonero di mister Raffaele Biancolino, per il quale è stata fatale la sconfitta contro il Pescara, fanalino di coda della graduatoria del campionato cadetto. Al suo posto, notizia di oggi, Davide Ballardini.
Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:
Avellino - Raffaele Biancolino (confermato) -> esonerato il 16/02 -> dal 18/02 Davide Ballardini
Bari - Fabio Caserta (nuovo) -> esonerato il 26/11 -> dal 27/11 Vincenzo Vivarini -> esonerato il 19/01 -> dal 19/01 Moreno Longo
Carrarese - Antonio Calabro (confermato)
Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)
Cesena - Michele Mignani (confermato)
Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/10 Alessio Dionisi
Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)
Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)
Mantova - Davide Possanzini (confermato) -> esonerato il 15/12 -> dal 15/12 Francesco Modesto
Modena - Andrea Sottil (nuovo)
Monza - Paolo Bianco (nuovo)
Padova - Matteo Andreoletti (confermato)
Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)
Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo) -> esonerato il 11/11 -> dal 12/11 Giorgio Gorgone
Reggiana - Davide Dionigi (confermato) -> esonerato l'8/02 -> dall'8/02 Lorenzo Rubinacci
Sampdoria - Massimo Donati (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 19/10 Angelo Gregucci
Spezia - Luca D'Angelo (confermato) -> esonerato il 4/11 -> dal 4/11 Roberto Donadoni
Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)
Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)
Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.