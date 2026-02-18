Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il Bologna riscatta Pobega, i dettagli del nuovo contratto. Ecco quanto incassa il Milan

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 10:24Serie A
"Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva". Questo il comunicato del Bologna che rende ufficiale una notizia praticamente certa già da qualche ora, ovvero la permanenza del centrocampista classe '99 in rossoblù.

È infatti scattata la condizione necessaria per far sì che si verificasse il riscatto obbligatorio dal Milan, che - ricordiamo - incassa così 7 milioni di euro per la cessione del giocatore: nell'accordo di prestito stipulato la scorsa estate tra i due club, era stato inserito l'obbligo di acquistare il centrocampista per i felsinei nel momento in cui fosse arrivato il primo punto in Serie A nel mese di febbraio. Una condizione che è stata soddisfatta con la vittoria per 2-1 del Bologna sul campo del Torino.

Contestualmente, si legge nel comunicato ufficiale, Pobega ha firmato col Bologna fino al 2028 (con opzione per un ulteriore anno). Un'altra bella notizia per i tifosi rossoblù, dopo gli annunci - arrivati tutti negli ultimi giorni - dei rinnovi di Castro, Pessina e Odgaard.

