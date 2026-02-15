Podcast TMW La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato

L'assalto delle grandi d'Inghilterra, su tutte il Manchester City, per il brasiliano Wesley. Il rinnovo di Zeki Celik in bilico. Il rebus Angelino. La Roma è pronta a rivoluzionare un reparto che sempre e da sempre è stato decisivo nelle sorti e nelle squadre del suo tecnico Gian Piero Gasperini. E per farlo è pronta a guardare, per ben due volte, dal passato del tecnico di Grugliasco. In che modo e con chi?

La bandiera giallorossa Giannini è già pazza di Malen. E condivide con Gasperini un paragone pesantissimo...

Giuseppe Giannini la pensa come Gian Piero Gasperini: "Malen ricorda davvero Vialli". Intervistato dal Corriere dello Sport, lo storico ex giocatore della Roma ha evidenziato l'impatto notevole avuto dall'olandese, che si è mosso proprio come faceva l'ex centravanti scomparso nel 2023: "È rapido, tecnico e soprattutto sta dando ai giallorossi delle caratteristiche che mancavano come la velocità, la qualità e movimenti da vero attaccante. Si vede che è sereno, gioca libero da pensieri". Giannini pensa che Malen possa trascinare la Roma alla qualificazione in Champions League se riuscirà a rimanere concentrato. È la punta che serviva a Gasperini, visto che Ferguson e Dovbyk sono più macchinosi e statici: "Certi giocatori sono speciali perché non si fanno condizionare da un errore e continuano a fare il loro mestiere. Uno di questi era sugli spalti e ha fatto la storia quando scendeva sul terreno di gioco dell'Olimpico".