Podcast TMW Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus

Nulla è perduto ma recuperare 3 gol a questo Galatasaray mica è facile. Perché quella di Okan Buruk è una corazzata di livello europeo. Perché la Juventus in questo momento vive uno psicodramma dal quale rialzarsi non sarà semplice. La gara di Istanbul, poi, ha evidenziato lacune della rosa che la Vecchia Signora già conosce. Ma che non pensava sarebbero state così chiare in una notte così importante.

Il grande ex Del Piero duro con la Juventus

Nello studio di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato il 5-2 incassato dalla Juventus in casa del Galatasaray nella partita di andata dei playoff di Champions League: “Luciano Spalletti ha parlato di tutto, dalla consapevolezza dei giocatori in poi, delineando un concetto: se la Juventus non gioca al massimo, rischia di commettere errori banali, che poi ti puniscono. Ma anche di non avere presenza in campo e personalità, alla fine gli altri giocano a calcio e ti travolgono. Stasera il Galatasaray ha fatto una partita ottima, aveva Sané e Icardi in panchina per dirne alcuni, ma chi ha giocato ha fatto una partita eccezionale. Hanno giocato meglio della Juve. Spalletti lo ha ammesso, oggi la Juve ha fatto davvero fatica: forse mentalmente e fisicamente comincia a pagare quello che è successo sabato, nel senso che è stata una partita impegnativa. Quando giochi ogni tre giorni partite in cui devi essere al massimo e fare bene, è lì che si vede la reale potenzialità di una squadra. Se la Juve non riesce a fare questo bene, pagherà”.