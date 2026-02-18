Bodo/Glimt-Inter, le formazioni ufficiali: tornano Acerbi e Darmian, riposo per Thuram e Zielinski
Archiviare le polemiche e ripartire dall’Europa: l’Inter è attesa in Norvegia dal Bodø/Glimt per l’andata dei playoff di Champions League. Sul sintetico dell’Aspmyra Stadion, già teatro della caduta del Manchester City nella League Phase, i nerazzurri cercano un risultato che indirizzi la qualificazione agli ottavi, da completare al ritorno a San Siro tra una settimana. Calcio d’inizio alle 21, direzione di gara affidata al tedesco Daniel Siebert. Di seguito le formazioni ufficiali.
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge
Allenatore: Knutsen
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito
Allenatore: Chivu.