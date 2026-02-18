Catania-Trapani, un minuto di silenzio questa sera per ricordare Orazio Russo
Prima del fischio d’inizio di Catania-Trapani, in programma questa sera alle 20.30 allo stadio “Massimino”, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Orazio Russo, scomparso nei giorni scorsi all’età di 53 anni.
Come comunicato dalla società etnea, i giocatori rossazzurri scenderanno in campo con il lutto al braccio, rendendo omaggio all’ex calciatore e dirigente del club in un momento di raccoglimento condiviso con tutto lo stadio.
