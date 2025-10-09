Pescara, meno grave del previsto il problema di Olzer. Fra sette giorni nuove valutazioni

Buone notizie in casa Pescara sul fronte Giacomo Olzer che durante la sfida contro la Sampdoria aveva riportato una una distrazione del legamento crociato posteriore del ginocchio destro.

Come riferisce Rete 8 il giocatore è stato visitato nella giornata di oggi dal dottor Gabriele Tavolieri che ha dato un responso positivo sul problema constatando che il ginocchio è stabile e i legamenti stanno bene. Olzer dunque dovrebbe a breve abbandonare le stampelle e dalla prossima settimana iniziare la fisioterapia in attesa di nuovi esami e valutazioni da effettuare fra sette giorni. Solo dopo questo appuntamento saranno definiti con precisione i tempi di recupero.

"Ho parlato con il dottor Tavolieri. Secondo lui lo stop è di un paio di settimane. Però giovedì, quando rientra a Pescara, il dottore lo vedrà e possiamo essere più precisi sui tempi di recupero. Di sicuro l’infortunio è meno grave del previsto", queste invece le parole del presidente abruzzese Daniele Sebastiani nella giornata di ieri.