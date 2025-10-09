Venezia, il dt Molinaro: "Non smetterò mai di ringraziare i tifosi per il loro supporto"

Nella serata di mercoledì 8 ottobre il direttore tecnico del Venezia Cristian Molinaro e i giocatori Mattia Compagnon e Bartol Franjic, hanno incontrato i tifosi del Club Alta Marea a Venezia. Durante la serata la delegazione arancioneroverde è salita sul palco per salutare i tifosi e partecipare ai festeggiamenti per i 20 anni dalla fondazione del Club.

"Siamo contenti di essere vostri ospiti agli eventi organizzati dai nostri tifosi, il club è consapevole dell'importanza di ognuno di essi. - le parole del dirigente come riporta il sito del club lagunare - Non smetterò mai di ringraziare i fans arancioneroverdi per il sostegno che ci offrono in ogni partita. Mattia, Bartol e tutti i giocatori del Venezia FC daranno sempre il massimo per portare in alto i colori del club."