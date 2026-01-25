Ufficiale Esteves saluta il Pisa e si trasferisce in prestito al Bari: la nota dei nerazzurri

Il Pisa Sporting Club ha ufficializzato il trasferimento di Tomas Esteves alla SS Calcio Bari. Il calciatore portoghese si trasferisce in Puglia con la formula del prestito temporaneo, come comunicato dallo stesso club nerazzurro attraverso una nota ufficiale.

Per Esteves si apre così una nuova esperienza professionale in Serie B, dove avrà l’opportunità di trovare maggiore continuità e minutaggio con la maglia biancorossa. Il laterale classe 2002, arrivato a Pisa con grandi aspettative, potrà mettersi in mostra in una piazza ambiziosa e con obiettivi importanti per la seconda parte della stagione.

Il Pisa, nel comunicato, ha salutato il giocatore augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera: “A Tomas i nostri migliori auspici per questa nuova esperienza professionale”. Un’operazione che permette al club toscano di valorizzare il proprio tesserato e al Bari di rinforzare la rosa con un profilo giovane e di prospettiva.