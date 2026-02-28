Bari, Esteves: "Abbiamo lasciato l’immagine di una squadra vera, che ha lottato fino alla fine"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bari dopo la vittoria di Marassi contro la Sampdoria, il difensore della formazione biancorossa Tomàs Esteves ha commentato: "Una vittoria importantissima - riporta TuttoBari.com - abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo lasciato l’immagine di una squadra vera, che ha lottato fino alla fine. I tifosi ci hanno trascinato verso la vittoria. Faccio i complimenti a tutti, dobbiamo essere soddisfatti, ma dobbiamo pensare già alla partita di mercoledì.

La prestazione? È andata bene. Un sentimento gratificante, perché per colpa degli infortuni sono stato fuori un anno e mezzo, non è stato facile. Sono contento, ma non soddisfatto, voglio fare meglio. Fisicamente mi sento bene, sento che sto crescendo".