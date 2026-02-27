Bari, Longo lancia Esteves da titolare, ma è mistero sul ruolo: esterno destro o trequartista?

Dopo cinque gare da subentrante per Tomas Esteves c’è la prima da titolare con la maglia del Bari in campionato. Arrivato a gennaio dal Pisa, dove aveva trovato pochissimo spazio, l’esterno lusitano è dunque pronto a dare il suo contributo alla corsa salvezza del club pugliese.

La curiosità è tutta per il ruolo che occuperà in campo e di riflesso per quello del compagno di squadra Kevin Piscopo. Stando a quanto si legge sul sito del club pugliese infatti il classe 2002 dovrebbe partire da trequartista al fianco di Rao dietro l’unica punta Moncini con il classe ‘98 ex Juve Stabia confermato da esterno destro di centrocampo. In pratica i due si invertirebbero i ruoli che hanno ricoperto maggiormente in carriera: Esteves infatti è un esterno destro che può giocare sia sulla linea di difesa sia in quella di centrocampo e che solo raramente ha ricoperto ruoli centrali in mediana; Piscopo d’altro canto ha sempre giocato in posizione offensive che fossero quelle di trequartista, seconda punta o ala destra.

Logica vorrebbe dunque che il portoghese giochi a destra e l’italiano alle spalle di Moncini. Solo il campo potrà risolvere quello che appare un mistero.

Queste le formazioni ufficiali di Sampdoria-Bari:

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Palma, Abildgaard, Hadzikadunic; Di Pardo, Esposito, Henderson, Cicconi; Begic, Cherubini; Brunori. A disposizione: Krastev, Coucke, Riccio, Ricci, Pafundi, Giordano, Depaoli, Ferrari, Conti, Casalino, Barak, Soleri. Allenatore Angelo Gregucci

Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval; Esteves, Rao; Moncini. A disposizione: Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Cavuoti, Pucino, Braunoder, Mane, Nikolaou, De Pieri, Traore, Çuni. Allenatore Moreno Longo