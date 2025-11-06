Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carrarese, Calabro: "Nessun allarmismo per i 2 ko. Sudtirol? Squadra importante"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 14:49Serie B
Luca Bargellini

Trasferta, domani, in casa del Sudtirol per la Carrarese di Antonio Calabro, reduce da due sconfitte consecutive contro Cesena e Frosinone. Queste le parole nella consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico degli apuani:

“Nessun allarmismo per le due sconfitte consecutive, proviamo solo rabbia per come sono maturate. Del resto, non più tardi di una settimana fa vincevamo contro una grande squadra come il Venezia, dimostrando a tutti ciò di cui questa squadra è capace. Come sempre ripeto, i miei ragazzi sono pienamente consapevoli delle difficoltà che presenterà questo campionato sino a maggio, sappiamo che ci potranno essere anche altri incidenti di percorso, ma non dobbiamo né abbatterci né perdere la consapevolezza di noi stessi e di ciò che siamo in grado di proporre sul rettangolo verde. In questo momento dobbiamo solo rimanere concentrati sul nostro obiettivo stagionale, ovvero la salvezza, senza perdere energie a pesare le vittorie e le sconfitte. Ad ogni modo, sappiamo di dover ancora compiere degli step di crescita anche dal punto di vista mentale e stiamo lavorando, allenamento dopo allenamento, per riuscirci. Infatti, nonostante sia stata una settimana ricca di polemiche, ho chiesto ai ragazzi di tapparsi le orecchie, di non trovare alibi e di compattarci internamente, proprio come è successo l’anno scorso, quando nei momenti più delicati della stagione siamo sempre riusciti a portare dalla nostra parte i risultati, lottando insieme, da squadra, contro tutto e tutti".

Sulla prossima sfida, poi, spiega: “Sabato affronteremo una squadra importante, allenata da un grandissimo allenatore che conosce, meglio di chiunque altro questa categoria. Il Südtirol è una squadra ricca di giocatori di qualità, capace di mettere in campo anche più strategie di gioco all’interno di una singola gara, e lo si può evincere dalla loro abilità di sfruttare sia i calci piazzati, sia i lanci lunghi, sia la costruzione dal basso, ma, al contempo, anche di essere cinici e concreti quando necessario. Ad ogni modo, non ci snatureremo per affrontare questa sfida, perché dobbiamo essere ancor più consapevoli delle nostre qualità e di quanto possiamo essere in grado, seguendo i nostri principi tattici, di dare fastidio anche ad una squadra attrezzata come quella di mister Castori.”

Questo invece il punto sugli Indisponibili: “Per questa trasferta dovremmo rinunciare a Illanes, che a causa di una somma di cartellini sarà squalificato e non potrà essere della gara. Nonostante ciò, sono felice di poter comunicare i recuperi di Calabrese e Torregrossa, che verranno nuovamente convocati e potranno esserci di grande aiuto per questa sfida. Per quanto riguarda Hasa, invece, ci prenderemo, insieme allo staff, tutto il tempo necessario per decidere, considerando anche la sosta imminente e la nostra volontà di non correre rischi in questa fase delicata della stagione. Comunque, al momento, il resto della squadra sta bene e saranno tutti arruolabili per Bolzano.”

